Vermisste 87-Jährige tot auf Feld in Mölkau gefunden

Leipzig - Eine vermisste 87-Jährige aus Leipzig ist am Dienstag tot auf einem Feld im Stadtteil Mölkau gefunden worden. Die Polizei hatte nach Angaben vom Dienstag seit dem 22. Januar nach der an Demenz erkrankten Frau gesucht. Einen Tag bevor die Suche nach der Seniorin begonnen hatte, hat diese ihre Wohnung in Leipzig-Gohlis verlassen und sei nicht wiedergekehrt. Warum die Frau starb, ist laut Polizei bislang unklar. Ermittlungen zur Todesursache seien eingeleitet worden. Es gebe jedoch keine Anhaltspunkt für eine Straftat, hieß es.