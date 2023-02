Berlin - Die Vorbereitungs-Arbeiten zum Ausbau der sogenannten Wunderlinie zwischen Bremen und Groningen beginnen am Montag (6. Februar). Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden bis Ende des Monats am Bahnhof Ihrhove in Westoverledingen (Landkreis Leer) unter anderem Bäume und Sträucher geschnitten, um eine Fläche für die Baustelleneinrichtung zu schaffen. Der Baubeginn für die Baustufe 1 sei für Herbst 2023 geplant. Dann soll die Strecke zwischen der deutsch-niederländischen Grenze und Ihrhove modernisiert werden. Die bisherige Stellwerkstechnik solle zudem durch ein modernes elektronisches Stellwerk ersetzt werden, hieß es.

Die 173 Kilometer lange Strecke zwischen Bremen und Groningen verbindet Norddeutschland mit dem Norden der Niederlande. 124 Kilometer der Strecke verlaufen dabei über deutschen Boden. Durch die sogenannte Wunderline verkürzt sich die Fahrtzeit für Reisende zwischen dem niederländischen Groningen und Bremen ab Ende 2024 auf weniger als zweieinhalb Stunden, wie die Bahn weiter mitteilte. Wegen der Bauarbeiten lassen sich Beeinträchtigungen den Angaben zufolge nicht ganz ausschließen - die DB bittet die Betroffenen um Verständnis.