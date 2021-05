Weißes Pulver in Industriepark Höchst ausgetreten

Frankfurt/Main - Im Industriepark Höchst in Frankfurt ist in der Nacht zum Mittwoch weißes Pulver ausgetreten. Es handelt sich dabei um ungiftiges Polyethylen-Pulver, das für die Herstellung von Kunststoffteilen verwendet wird, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Der Wind habe das Pulver teils über die Werksgrenze hinaus in das angrenzende Stadtgebiet verteilt. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Wie viel Pulver austrat, war zunächst nicht bekannt. Der Austritt konnte nach Angaben der Feuerwehr gestoppt werden. Der Industriepark teilte mit, dass Obst und Gemüse aus dem betroffenen Gebiet vor dem Verzehr gewaschen werden sollten.