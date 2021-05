Wiebes gewinnt zweite Etappe der Thüringen-Rundfahrt

Gera - Lorena Wiebes hat die zweite Etappe der Internationalen Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Die Niederländerin setzte sich am Mittwoch nach 125 Kilometern mit Start und Ziel in Gera im Sprint vor der Dänin Emma Norsgaard und Christine Majerus aus Luxemburg durch. Beste Deutsche war Lisa Brennauer aus Kempten, die mit vier Sekunden Rückstand auf die Siegerin als Elfte ins Ziel kam.

Das Gelbe Trikot des wichtigsten deutschen Frauen-Radrennens trägt weiterhin die 21 Jahre alte Norsgaard, die am Dienstag die Auftaktetappe in Schmölln gewonnen hatte. Am Donnerstag ist Schleiz bei der dritten Etappe Start- und Zielort des 116 Kilometer langen Rennens. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Gotha.