Zehn Schulverwaltungsassistenten für zwei Landkreise

Sondershausen - In Thüringen startet ein Pilotprojekt zur Einführung von Verwaltungsassistenten an Schulen. Im Kyffhäuserkreis und im Landkreis Schmalkalden-Meinigen sollen jeweils fünf Assistenten zum Einsatz kommen, wie ein Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums am Montag sagte. „Mit der Einführung von Schulverwaltungsassistenzen schaffen wir einen großen konkreten Schritt zur Entlastung unserer Schulen“, erklärte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke).

Nach Angaben seines Ministeriums soll der Zuschnitt des Aufgabenfeldes der neuen Fachkräfte noch erprobt werden. Vor allem sollen sie die Schulleitungen unterstützen - etwa bei der Organisation von schulischen Veranstaltungen und des Schulanmeldeverfahrens.

„Die neuen Kolleginnen und Kollegen tragen aber nicht nur zur Entlastung bei, sondern werden auch einen Schritt zur weiteren Professionalisierung in der Verwaltungsarbeit an den Schulen bewirken“, sagte Holter. Ziel sei es, „schnell aus den verschiedenen Ansätzen im Modellprojekt zu lernen und dann auch in anderen Kreisen diese neuen Möglichkeiten zu eröffnen“.