Nordhausen - Ein Zehnjähriger Junge ist in Nordhausen von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Er kam am Donnerstag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach war das Kind vor dem Unfall unvermittelt über die Straße gelaufen. Es wurde bei dem Zusammenprall über die Motorhaube geschleudert. Die 23-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.