Zwei Männer in Bremen bei Streit mit Messer schwer verletzt

Bremen - Bei einem Streit zwischen einem 37-Jährigen und dem neuen Partner seiner Ex-Freundin sind beide Männer schwer verletzt worden. Nach einem Streit zwischen der Frau und ihrem Ex-Freund kam es am Sonntagabend am Waller Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 37-Jährige soll den neuen Lebensgefährten attackiert und gewürgt haben. Anschließend habe er ein Messer gegen den 27-Jährigen eingesetzt. Dabei wurden beide Männer verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zum Alter der Frau konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.