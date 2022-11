Zwei Verletzte bei Scheunenbrand

Stechau - Bei einem Scheunenbrand im südbrandenburgischen Landkreis Elbe-Elster sind eine 83-Jährige und ihr Mann verletzt worden. Nach Angaben der Lausitzer Feuerwehr brannte es am Sonntagabend in einer Scheune in der Dorfstraße im Ortsteil Stechau. Rund 50 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Nach rund dreieinhalb Stunden waren die Flammen demnach gelöscht. Den Angaben zufolge ist die Scheune vollständig ausgebrannt, die zwei Verletzten kamen mit Verdacht auf Rachgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Noch in den frühen Morgenstunden war die Feuerwehr zur Überwachung der Stelle vor Ort, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.