Beinahe täglich ploppen neue Meldungen zur Verbindung zwischen dem umstrittenen UN-Palästinenser-Hilfswerk und der Terrororganisation Hamas auf. So wurde unter dem UNRWA-Hauptquartier ein Hamas-Tunnel-System entdeckt, das sogar die Computerzentrale der Terroristen beherbergt.

Der Schweizer UNRWA-Chef Philipp Lazzarini streitet pauschal alle Vorwürfe ab, kann in der Sache jedoch keinen einzigen entkräften. Ebenfalls unaufgeklärt sind Darstellungen, denen zufolge beinahe jeder zehnte der 13.000 UNRWA-Mitarbeiter in Gaza bei der Hamas auf der Payroll steht, fast jeder zweite enge Verwandte unter den Terroristen hat. Zudem steht im Raum, dass internationale Hilfsgelder in Milliardenhöhe zum Ausbau des Terror-Netzwerks der Hamas umgeleitet wurden. Hier ist dringend eine unabhängige Untersuchung nötig. Derartige Verstrickungen sind zutiefst unakzeptabel und untergraben das Vertrauen in die internationale Hilfsorganisation.Politik