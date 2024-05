Der Ex-Aufsichtsratsvorsitzende des Energiekonzerns Eon, Karl-Ludwig Kley (72) , hat vehement Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck widersprochen, die Energiewirtschaft sei beim Atomausstieg mit dem Grünen-Politiker auf einer Linie gewesen. Das sagte Kley zu n-tv.

So sei der Prüfvermerk des Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministeriums vom März 2022 inhaltlich falsch gewesen. In dem Vermerk stand, dass die 4,4 Gigawatt Kraftwerksleistung der letzten deutschen Kernkraftwerke keinen relevanten Beitrag zur Energieversorgung des Landes leisten würden. Aufgrund regulatorischer und technischer Hindernisse sei die Laufzeitverlängerung auch gar nicht möglich gewesen. „Mit Verlaub, beides ist Unsinn“, so Kley. (UK)