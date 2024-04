In Sachsen finden am 9. Juni Kommunalwahlen statt. In Leipzig sind am Wochenende mehrere Hundert Plakate beschädigt worden. Welche Partei ist betroffen?

Leipzig - In Leipzig sind am Wochenende rund 400 Wahlplakate der CDU zerstört und gestohlen worden. Das teilte der Kreisverband der Christdemokraten am Montagabend mit. Die Polizei bestätigte den Sachverhalt auf Anfrage. Es werde unter anderem wegen Sachbeschädigung ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur.

Die CDU beklagte „einen nie gekannten Plakatvandalismus“. Es sollen insbesondere Plakate im Stadtviertel um die Eisenbahnstraße betroffen sein, auf denen dreisprachig für mehr Ordnung und Sicherheit geworben wird. Man habe die Plakate gemeinsam mit den dort ansässigen migrantischen Gewerbetreibenden entwickelt, hieß es. „Ich mache seit 1990 Wahlkampf. Aber einen solchen Übergriff habe ich noch nie erlebt“, sagte CDU-Kreischef Andreas Nowak.

In Sachsen sollen am 9. Juni Kommunalwahlen stattfinden - parallel zur Wahl des Europäischen Parlaments. Auf den Plakaten wirbt die CDU den Angaben zufolge mit dem Satz „Mehr Sicherheit und Ordnung in unserem Wohngebiet“. Von dem Plakat gebe es auch eine Version in türkischer und arabischer Sprache. „Wir adressieren damit auch die arabisch und türkisch sprechenden Bewohner des Viertels und sagen klar, was wir erwarten. Das sehen übrigens die Händler dort genauso“, sagte Nowak. Er kündigte an, die Plakate mit den Gewerbetreibenden ersetzen zu wollen.