Nato hat Vertrauen verspielt

Noch hat die Nato den hastigen Abzug aus Afghanistan nicht verdaut. Die Folgen debattierte das Sicherheitsforum der Friedrich-Ebert-Stiftung in Magdeburg.

US-Soldaten helfen Afghanen auf der Flucht vor den Taliban im August 2021 in Kabul ins Flugzeug.

Magdeburg - „Unwürdig“ nennt Hans-Peter Bartels, früherer Wehrbeauftragter des Bundestages, den Hals-über-Kopf-Abzug der letzten Nato-Streitkräfte aus Afghanistan. Die Ursache liege im Trump-Abzugsabkommen mit den Taliban. Das fragile Gleichgewicht zwischen Regierung und Taliban sei dadurch in eine Schieflage geraten – mit dem bekannten Ende. Es wäre ein Machtwechsel mit Ansage gewesen, so Bartels beim Forum der SPD-nahen Ebert-Stiftung am Donnerstag.