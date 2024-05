Netanjahu: Al-Dschasira in Israel wird geschlossen

Tel Aviv - Die israelische Regierung will den arabischen TV-Sender Al-Dschasira in Israel schließen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schrieb am Sonntag auf X, vormals Twitter, dies habe seine Regierung einstimmig beschlossen.

