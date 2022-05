Engpässe befürchtet Brauer-Bund warnt: Werden in Deutschland im Sommer die Bierflaschen knapp?

Biertrinker könnten im Sommer womöglich auf dem Trockenen sitzen: Die deutschen Brauereien befürchten einen Mangel an Bierflaschen. Was die Ursache für die Knappheit ist und was Verbraucher jetzt beachten müssen.