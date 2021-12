Dax wenig verändert - Anleger halten sich zurück

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag im frühen Handel nur wenig von der Stelle bewegt. Mit plus 0,04 Prozent zeigte die Kurstafel 15.693,72 Punkte an.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,23 Prozent auf 34.782,76 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,1 Prozent vor.

Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda hält den Markt weiter für ausreichend gegen Risiken „geboostert“. Aber auch die Schwankungen dürften hoch bleiben. Laut Analyst Jochen Stanzl von CMC Marktes sind die Anleger weiter vorsichtig optimistisch gestimmt. „Für eine positive Erwartungshaltung sorgen zudem die bereits getroffenen politischen Maßnahmen zur Eindämmung der aktuell hohen Infektionszahlen. Wenn diese als Wellenbrecher funktionieren, wäre das eine gute Nachricht für die Börse“ so der Experte.