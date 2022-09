Sonnenstrom auch bei schlechtem Wetter

Magdeburg - Mehr als 1,6 Millionen Hausbesitzer in Deutschland produzieren mittlerweile ihren eigenen Sonnenstrom. Auf jedem zehnten Dach eines Einfamilienhauses liegen Solarzellen. Das Problem: An trüben Tagen ist es vorbei mit der sauberen Energiegewinnung. Allerdings ist das Wetter nicht überall gleich. Während über Magdeburg Wolken hängen, kann in Rostock die Sonne scheinen. Hätten alle Hausbesitzer Speicher und wären diese miteinander vernetzt, könnten Schwankungen besser ausgeglichen werden. In Deutschland gibt es nach eigenen Angaben erst ein Unternehmen, dass vernetzte Speichersysteme anbietet. Die Firma „Sonnen GmbH“ (1100 Mitarbeiter) produziert in Wildpoldsried in Bayern. Seit 2019 ist sie eine Tochter der Shell Renewables and Energy Solutions. Volksstimme sprach mit dem Geschäftsführer Oliver Koch.