Eine Anzeigentafel am Flughafen zeigt gestrichene Flüge an. Ein Sandsturm und orkanartige Böen haben auf den Kanaren den Flugverkehr erheblich beeinträchtigt. Wegen der Verschlechterung der Lage seien alle Flughäfen der spanischen Urlaubsinseln am Sonntagnachmittag geschlossen worden, wie die Verwaltungsbehörde Aena mitteilte. Foto: Andres Gutierrez/AP/dpa