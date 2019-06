Umweltschützer der Bewegung Fridays for Future sind am Freitag in Berlin erneut auf die Straße gegangen. Teilnehmer tragen ein Schild mit einem Bild von Philipp Amthor und den Worten "Hey CDU, du alter Klimazerstörer!". Foto: Lisa Ducret/dpa

In Berlin haben sich Schüler zum Protestzug am Bundestag verabredet. Die Umweltschützer wollen eine Menschenkette bilden.

Berlin (dpa) l Umweltschützer der Bewegung Fridays for Future sind am Freitag in Berlin erneut auf die Straße gegangen. Anlässlich der letzten Plenarsitzung des Bundestages vor der Sommerpause wollten die Schüler am Nachmittag eine Menschenkette um Teile des Bundestagsgebäudes bilden.

Die Veranstalter zählten kurz nach dem Start des Protestzugs vom Invalidenpark zum Bundestag mehrere Hundert Teilnehmer. Die Polizei sprach von etwas unter 500 Demonstranten. Die Demo verlief zunächst friedlich.

An der Dorotheenstraße Ecke Wilhelmstraße nahmen sich erste Teilnehmer an der Hand und liefen so in Richtung Bundestag. In den ersten Reihen des Protestzugs trugen die Demonstranten rote Kleidung. Auf Transparenten war zu lesen: "Eigennutz vor Klimaschutz? Nicht mit uns!", "Der beste Atemschutz ist immer noch der Klimaschutz" und "Hey CDU, du alter Klimazerstörer!".

Seit Monaten streiken weltweit Schüler freitags, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, oft während der Schulzeit. Die Bewegung geht auf eine Protestaktion der 16-jährigen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg zurück. Die größte Demo in Deutschland fand vergangenen Freitag in Aachen statt. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich rund 40.000 Schüler an dem Protest.