Die Polizei hat nach einer Großfahndung vier Männern, die aus einer geschlossenen Einrichtung in Calw geflüchtet waren, wieder festgenommen.

Calw (dpa/dt) l Vier psychisch kranke Straftäter sind am Mittwoch aus einer geschlossenen Klinik im baden-württembergischen Calw geflohen und nun wieder festgenommen worden. Zwei der Männer waren zunächst am Donnerstagmorgen noch auf der Flucht, wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte. Die anderen beiden konnten nach einer Großfahndung, bei der auch Spürhunde und ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren, am Bahnhof Calw-Hirsau gefasst werden.

Am Donnerstagvormittag konnten auch die anderen beiden noch flüchtigen Männer festgenommen werden, wie das Presseamt der Polizei in Karlsruhe mitteilt. Die beiden waren an den Bahngleisen zwischen Calw-Ernstmühl und Bad Liebenzell zu Fuß unterwegs, als sie gegen 10.45 Uhr von einer Polizeistreife entdeckt wurden.

Die vier Männer hatten am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr einen Pfleger und eine Pflegerin überwältigt und in einen Raum eingesperrt, dann konnten sie aus der Klinik im Nordschwarzwald entkommen.