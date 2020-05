CSU-Chef Markus Söder hat die AfD mit Blick auf den Machtkampf in der Partei als "Wrack" und "Ruine" bezeichnet.

München (dpa) l "Die AfD hat endgültig ihr wahres Gesicht gezeigt", sagte Söder vor einer Videoschalte des CSU-Vorstands am Montag in München. "Es wird jetzt ganz entscheidend darauf ankommen, ob die Trennung von sehr rechten und rechtsextremen Kräften wie dem brandenburgischen Noch-Fraktionsvorsitzenden (Andreas Kalbitz) durchgezogen wird oder nicht."





Fest steht für Söder aber bereits: "Es bleibt auf jeden Fall ein Wrack übrig von dieser Partei, eine Ruine." Es werde sich nur noch zeigen müssen, "ob die noch rechteren Kräfte sich durchsetzen oder nicht".

Mitgliedschaft für nichtig erklärt

Der AfD-Bundesvorstand hatte am Freitag die Mitgliedschaft des Brandenburger Partei- und Fraktionsvorsitzenden Kalbitz für nichtig erklärt. Hintergrund sind frühere Kontakte im rechtsextremen Milieu. Kalbitz hat dagegen rechtliche Schritte angekündigt.

Die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion hat sich bisher hinter Kalbitz gestellt. In einer Sondersitzung will sie an diesem Montag in Potsdam nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur prüfen, ob ihre Geschäftsordnung so geändert werden kann, dass er auch ohne Mitgliedschaft Fraktionschef bleiben kann.