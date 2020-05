Baden-Württembergs Kultusministerin Eisenmann hat angekündigt, dass die Kitas im Bundesland spätestens Ende Juni wieder vollständig öffnen sollen. In Sachsen-Anhalt öffnen sie nach Pfingsten, am 2. Juni, für alle Kinder mit Betreuungsvertrag wieder. Foto: Uwe Anspach/dpa

Die Kitas in Baden-Württemberg sollen spätestens Ende Juni wieder vollständig öffnen.

Stuttgart (dpa) l Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart, gemeinsam mit den Kommunen und den Trägern werde zügig ein Rechtsrahmen erarbeitet, um "spätestens bis Ende Juni die Kitas wieder vollständig öffnen zu können". Sie stützte sich dabei auf erste Erkenntnisse aus einer Studie zu Kindern und dem Coronavirus, an der die Uniklinik Heidelberg mit Partnern arbeitet.

Kinder mit Gleichaltrigen spielen

Diese Studie gebe Signale, wonach Kinder bis zehn Jahre als Überträger des Virus nur eine untergeordnete Rolle spielen, erklärte Eisenmann. Deshalb werde jetzt auch ein Konzept für die weitere Öffnung der Grundschulen entwickelt. "Mit diesen Schritten bieten wir Familien mit kleineren Kindern eine echte Perspektive. Wir entlasten Eltern spürbar und geben vor allem den Kindern die Chance, endlich wieder in Kontakt mit Gleichaltrigen zu kommen, zu lernen und zu spielen", sagte Eisenmann, die Spitzenkandidatin der CDU zur Landtagswahl 2021 ist.

In Sachsen-Anhalt ab 2. Juni

In Sachsen-Anhalt sollen nach Pfingsten, ab dem 2. Juni, jedem Kind mit Betreuungsvertrag der Weg in Kita oder Hort wieder offen stehen, unter Auflagen wie: möglichst viele Angebote an frischer Luft, Betreuung in festen Gruppen, Abstandsregeln im Kontakt mit Eltern und Mittagsversorgern.