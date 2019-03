Für die FridaysforFuture-Demo schwänzen viele Schüler den Unterricht. Die Mehrheit der Deutschen findet das nicht gut.

Essen (dpa) l Eine Mehrheit der Deutschen hält einer Umfrage zufolge nichts davon, dass Schüler freitags während der Unterrichtszeit für den Klimaschutz demonstrieren. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat für den Essener Energiedienstleister Ista ermittelt, dass 54 Prozent der Befragten der Ansicht sind, die Schüler sollten außerhalb der Schulzeit demonstrieren. Dagegen sind 37 Prozent der Meinung, dass die Schüler für die Teilnahme an den Demonstrationen schulfrei bekommen sollten.



Deutlich mehr als 80 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Klimaschutz grundsätzlich Thema an den Schulen sein müsse. 57 Prozent sagten, Klimaschutz gehöre auf den Stundenplan. Weitere 22 Prozent sind für freiwillige Arbeitsgemeinschaften nach dem Unterricht und acht Prozent wollen, dass der Freitag in der Schule grundsätzlich dem Klimaschutz gewidmet werden soll.



Schüler und Studenten in Deutschland und aller Welt demonstrieren mittlerweile jeden Freitag während der Unterrichtszeit unter dem Motto "Fridays For Future" nach dem Vorbild der jungen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg für den Klimaschutz. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Aktionen der Schüler gelobt. Auf die umstrittene Verletzung der Schulpflicht war sie sie dabei nicht eingegangen.