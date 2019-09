Das Bundeskabinett hat am Mittwoch ein Gesetz auf den Weg gebracht, wonach der Krankenschein zukünftig digital übertragen werden soll.

Berlin (dpa/os) l Der gelbe Krankenschein soll abgeschafft werden. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch ein Gesetz für weniger Bürokratie auf den Weg gebracht, wonach auch die Mitteilung zur Krankmeldung zukünftig elektronisch vom Arzt an die Krankenkasse und an den Arbeitgeber erfolgen soll. Wie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) informierte, soll die Neuregelung zum Jahresbeginn 2021 in Kraft treten.

Mit der elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung könnten Arbeitgeber um rund 550 Millionen Euro pro Jahr entlastet werden. Arbeitnehmer sollen jährlich Zeit – geschätzt rund 19 Millionen Stunden – und 77 Millionen Euro Versandkosten sparen.