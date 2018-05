23 Bundestagsabegordnete aus Sachsen-Anhalt gibt es in Berlin, Doch wie sehen ihre Aufgaben aus? Wir haben nachgefragt.

Magdeburg l Direkt gewählt im Wahlkreis Anhalt wurden die persönlichen Präferenzen von Kees de Vries (CDU) bei der Wahl der Fachausschüsse im Bundestag voll erfüllt. Der 62-Jährige ist weiterhin ordentliches Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung. Im Wirtschaftsausschuss sowie im Rechtsausschuss arbeitet er als stellvertretendes Mitglied.

Zusätzlich zum Wirken für die Belange der Menschen, Vereine, Unternehmen und Institutionen aus seinem Wahlkreis sieht sich er sich als Stimme der Bauern im Deutschen Bundestag. In seiner Rolle als Fachpolitiker ist er Berichterstatter der CDU/CSU-Fraktion für die Themen Milch, Pflanzenzucht und bodengerechte Düngung. Er strebt an, in der Politik das Verständnis für ein gesundes Bodenleben zu schärfen, um Landwirtschaft und gesunde Ernährung auch für die Folgegenerationen möglich zu machen. Als Milchviehhalter setzt sich de Vries im politischen Bereich seit Jahren für stabile Verhältniss ein. Um Milchkrisen vorbeugen zu können, hat er ein Milch-Kontingent-Konzept entwickelt.

Effizienter Einsatz von Ressourcen

Neben seinen Ausschuss- tätigkeiten arbeitet der erste gebürtige Holländer im Deutschen Bundestag im Parlamentskreis Mittelstand mit und engagiert sich in der Arbeitsgemeinschaft Elbe. Am Herzen liegt de Vries der effiziente Einsatz von Ressourcen im energetischen Bereich. Als katholischer Christ – der Parlamentarier ist Mitglied im Stephanuskreis der CDU/CSU-Bundestagsfraktion – engagiert sich de Vries für die Initiative des ehemaligen Bundesumweltministers Klaus Töpfer, gemeinsam mit zahlreichen Bundesverdienstkreuzträgern, zur Einrichtung einer Enquete-Kommission zur Bekämpfung von Fluchtursachen.

„Die Lösung dieser Fragestellung ist und bleibt für mich der zentrale Grundpfeiler, um für die kommenden Dekaden Wohlstand und Frieden in Deutschland und auch in Europa zu erhalten und zu sichern“, so de Vries.