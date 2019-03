Das Archiv enthält Akten zum Pontifikat von Pius XII während des Zweiten Weltkriegs. Am März 2020 sollen sie Forschern zugänglich sein.

Rom (dpa) l Papst Franziskus lässt das Geheimarchiv des Vatikans zum umstrittenen Pontifikat von Pius XII. während des Zweiten Weltkriegs öffnen. Die Akten sollen ab dem 2. März 2020 für Forscher zugänglich sein, wie Franziskus bei einer Audienz Mitarbeitern des Archivs am Montag ankündigte.

Pius XII. war von 1939 bis zu seinem Tod 1958 Papst. Er wurde nach dem Krieg kritisiert, nicht genug gegen die NS-Verbrechen die Stimme erhoben und über den Holocaust geschwiegen zu haben. „Die Kirche hat keine Angst vor der Geschichte, im Gegenteil, sie liebt sie“, sagte Franziskus nun. Ziel sei es, dass „seriöse und objektive“ Forschung die „glänzenden Momente dieses Papstes ebenso wie die Momente größter Schwierigkeiten“ im rechten Licht und mit der angemessenen Kritik erscheinen lassen kann. Pius habe versucht, „in den Zeiten größter Dunkelheit und Grausamkeit die kleine Flamme humanitärer Initiativen wach zu halten“.

Streit über Rolle während Nazi-Herrschaft

Anlass für die Ankündigung ist der 80. Jahrestag der Wahl des Italieners Eugenio Pacelli zum Papst am 2. März 1939. Seit langem streiten sich Historiker über dessen Rolle und die des Vatikans während der Nazi-Herrschaft.

Zum Hintergrund: Die katholische Kirche war in den letzten Jahren der Weimarer Republik als Kritikerin des Nationalsozialismus aufgetreten. Adolf Hitler wollte daher mit einem Reichskonkordat, also einer Art Staatsvertrag mit der Kirche deren Einfluss schwächen. Der Vatikan wiederum erhoffte sich von dem 1933 vereinbarten Konkordat – damals war Pacelli Kardinalstaatssekretär und damit oberster Diplomat des Vatikans – einen Schutz der katholischen Kirche vor der Gleichschaltung. Doch schnell wurde klar, dass sich das NS-Regime nicht an die Zusicherungen hielt. Das päpstliche Rundschreiben „Mit brennender Sorge“ vom März 1937 – damals war noch Pius XI. im Amt – verurteilte die Vertragsbrüche und distanzierte sich von der NS-Ideologie. Die Juden wurden allerdings dabei nicht konkret genannt.

Kritiker warfen anschließend Pius XII. vor, nicht oder nicht genügend gegen die Räumung des jüdischen Ghettos in Rom und die Deportation der Bewohner nach Auschwitz im Herbst 1943 eingeschritten zu sein. Seine Verteidiger betonten allerdings, er habe tausenden Juden Kirchenasyl gewährt.

Lob aus jüdischer Gemeinde

1963 wurde in Berlin erstmals das Stück „Der Stellvertreter“ von Rolf Hochhuth aufgeführt, das weltweit Schlagzeilen machte. Es stellt Pius als kaltherzigen Diplomaten dar, der sich mitschuldig am Tod vieler Juden gemacht habe.

Gegen Pius‘ Seligsprechung, die Papst Johannes Paul II. für das Jahr 2000 geplant hatte, protestierten Israel und der Zentralrat der Juden. Von dort kommt nun breite Zustimmung. Die israelische Regierung und die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem begrüßten die angekündigte Öffnung des Vatikan-Geheimarchivs. „Wir freuen uns über die Entscheidung und hoffen, dass sie den Zugang zu allen relevanten Archiven ermöglicht“, sagte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums gestern.

Yad Vashem zeigte sich in einer Mitteilung optimistisch, dass dies „eine objektive und offene Forschung sowie einen umfassenden Diskurs über Themen in Bezug auf das Verhalten des Vatikans und der katholischen Kirche im Allgemeinen während des Holocausts ermöglicht“.