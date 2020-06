Kein einziger PKW verirrte sich in die Vorstellung - es lag wohl am Film

Oldenburg l Corona hat das Phänomen Autokino wiederbelebt. Stellenweise allerdings in durchaus spezieller Ausprägung: 150 Trecker stehen mit Abstand im losen Halbkreis – das ist Autokino in der niedersächsischen Pampa. In Hude bei Oldenburg kamen letztes Wochenende offenbar ausschließlich Landwirte mit ihren Arbeitsgeräten angeknattert. Zum Teil in letzter Minute, dierekt vom Feld. Obwohl sich das Angebot natürlich an ein ganz normales Publikum richtete. Vielleicht lag es doch ein klitzekleines Bisschen an dem ausgewählten Film, den selbst Cineasten durchaus als Spartenprogramm bezeichnen würden.

Die Produktion „Die schöne Krista“ (lief bereits 2014 in ausgewählten Kinos) zeigt in schönen Bildern, wie die schwarz-weiß gefleckte Hauptdarstellerin, also Krista, zu Wettbewerben in aller Welt reist, vom Tierarzt untersucht wird, ihr Kälbchen zur Welt bringt ...

Freuen wir uns schon jetzt auf die noch nicht gedrehten Fortsetzungs-Produktionen („Die Rückkehr der schönen Krista“, „Krista - Wie alles begann“). Und wienern schon mal den Rasentraktor kinotauglich.