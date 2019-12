Wir beweihräuchern uns heute einfach mal selber ... oder doch eher unsere Facebook-Fans.

Magdeburg l Sie werden ja so schnell groß: Die Facebook-Seite der Volksstimme knackte kürzlich die 50.000-Marke. Grund genug für die Online-Redaktion, in Erinnerungen zu schwelgen.

Ohne unsere Facebook-Seite hätten wir nämlich nie erfahren, dass in China gelegentlich Reissäcke umfallen. Dieses GIF – ein animiertes Bild – wird immer dann von mindestens einem User gepostet, um darauf aufmerksam zu machen, dass es niemanden interessiert, ob die Freundin von Michael Wendler 18 oder 48 (sie ist 19) ist. Außerdem will bestimmt keiner wissen, wann das Dschungelcamp 2020 wieder losgeht (am 10. Januar) oder sich Helene Fischer und Florian Silbereisen getrennt haben (schon länger her). Blöd nur, dass die Klickzahlen das genaue Gegenteil verraten.

Und das ist das Schöne an Social Media: Dass man oftmals nicht weiß, welche Artikel für das größte Diskussionspotenztial sorgen. Wir sagen danke für 50.000 Gefällt-mir-Angaben und hoffen noch auf viele Reis-GIFs und Artikel, die euch insgeheim vielleicht doch interessieren.

Hier geht es zum Facebook-Auftritt der Volksstimme.