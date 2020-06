Vater des britischen Premierministers will jetzt Franzose werden

London l Immer Ärger in der Familie. Johnsons machen gern mal das Gegenteil. Und wenn es sein muss, das Gegenteil vom Gegenteil ...

In Bezug auf Europa war Mr. Brexit, Großbritanniens Premier Boris Johnson (56), mit Vater Stanley schon öfter uneins. Stanley Johnson, 79, war einer der ersten britischen EU-Beamten. Im Gegensatz zu Sohnemän tat er sich zumindest zeitweise als entschiedener Brexit-Gegner hervor. Jetzt, wo der Austritt Großbritanniens nicht mehr zu verhindern ist, probt Papa Johnson seinen persönlichen Exit vom Brexit. Er will – Franzose werden, demnächst seinen Pass beantragen. Das sollte sogar problemlos gehen: Johnsons Mutter, die vom Vater, also die Oma von Boris war nämlich Französin.

Wenn Eltern sich abnabeln, machen sie ja gern extra das Gegenteil von dem, was die Kinder so wollen. Vielleicht hat der Senior auch einfach keine Lust auf den grauen Rentneralltag im bald nur noch um sich selbst kreisenden Vereinigten Königreich. Da lässt er lieber in Paris noch mal die Puppen tanzen.