Nadja Benaissa, ehemalige Sängerin der deutschen Girlgroup No Angels, steht im Boulevardtheater vor einem blauen Vorhang. Benaissa ist neues Mitglied der Dresdner a-capella-Band medlz. Benaissa tritt am 07.08.2020 erstmals mit der Dresdner Frauenband medlz auf Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Nach 2010 wurde es still um Sängerin Nadja Benaissa - nun geht sie mit den Dresdner medlz auf die Bühne.

Dresden (dpa) l Sängerin Nadja Benaissa ist zehn Jahre nach ihrem Ausstieg bei der Girl-Group No Angels wieder Teil eines weiblichen Profi-Ensembles. "Voller Vorfreude, auch ein bisschen aufgeregt", beschreibt die 38-Jährige ihre Gefühle wenige Stunden vor dem Band-Comeback am Freitagabend auf der Freilichtbühne Junge Garde in Dresden. Mit der A Capella-Pop-Band medlz hat sie über Wochen und wegen Corona auch länger als geplant das Programm "Läuft bei uns" geprobt und ein Album zu diesem "Soundtrack unseres Lebens" aufgenommen. Nach langem Warten geht es mit den drei neuen Kolleginnen nun endlich auf die Bühne – und danach auf Tour.

Die Berlinerin war im Oktober 2019 für die scheidende Altistin des Quartetts angeheuert worden. In den 2000ern hatte Benaissa mit der aus der TV-Castingshow "Popstars" hervorgegangenen Girlband No Angels Erfolge gefeiert, dazwischen auch als Solokünstlerin. Nach ihrem Ausstieg 2010 machte sie Abitur und eine Lehre zur Veranstaltungskauffrau. Vor zwei Jahren hat sie wieder angefangen, in Chören und Bands zu singen – dann kam die Anfrage von den medlz. "Ich hatte ja gar nicht damit gerechnet, nochmal in einer Band zu sein", erinnert sie sich.

Beim Vorsingen im Sommer 2019 überzeugte die gebürtige Hessin und sagte sofort "Ja". Auch ein Jahr später noch stimmt die Chemie zwischen den drei Blondinen und der Brünetten. Die Frauen haben viel Zeit miteinander im Proberaum und im Studio verbracht. Benaissa spricht von einer professionellen Beziehung. "Aber da wächst auch eine Freundschaft", sagt sie. "Gemeinsam musizieren, diese für mich doch sehr gewohnte Umgebung macht mich sehr glücklich." Wenn es gut läuft, soll es eine längere Liaison werden.