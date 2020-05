Eine unerschrockene Seniorin hat in Mülheim an der Ruhr bei Anrufen von Trickbetrügern bereits zum dritten Mal den Spieß umgedreht. Foto: Daniel Karmann/dpa

Mülheim/Ruhr (dpa) l Eine unerschrockene Seniorin hat in Mülheim an der Ruhr bei Anrufen von Trickbetrügern bereits zum dritten Mal den Spieß umgedreht und für Festnahmen gesorgt. Im jüngsten Fall hatte am Donnerstag ein Mann angerufen und sich als Polizist ausgegeben. Er sagte der 77-Jährigen, dass gerade gefährliche Einbrecher in der Nähe unterwegs seien. Seine Kollegen würden gleich kommen, um ihre Wertsachen abzuholen und in Sicherheit zu bringen.

Routiniert sei die Frau auf die Fragen des Betrügers eingegangen und habe dabei auch absichtlich vorgetäuscht, dass sie viele tausend Euro in ihrer Küche versteckt halte, berichtete die Polizei Essen. Noch während sie telefonierte, signalisierte sie ihrem im gleichen Haus lebenden Enkel durch Gesten, dass sie wieder mit einem Betrüger telefoniere. Der rief sofort die echte Polizei.

Dem Abholer stellte die Frau dann einen Karton mit den vermeintlichen Geldbündeln bereit. Da sie tatsächlich aber keinen Geldschatz in der Wohnung hatte, legte sie ihre Strümpfe in den Karton. Die Polizei konnte schließlich drei Männer (30, 32 und 38 Jahre) aus Kroatien festnehmen. Sie sollten noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler vermuten, dass deren Hintermänner aus dem Ausland agierten und von dort auch anriefen.

Das erste Mal hatte die Mülheimerin auf ähnliche Weise bereits im September 2019 zur Festnahme einer Geldkurierin (24) beigetragen. Im März 2020 sorgte sie dafür, dass ein 36-jähriger Kurier in U-Haft kam.

Wie die Polizei weiter berichtete, hätten gleichzeitig in anderen Fällen am Donnerstag die Betrüger Erfolg gehabt und für erhebliche Vermögensschäden gesorgt. Am Mittwoch wurden der Polizei Essen allein 13 Fälle von falschen Polizisten bekannt, am Donnerstag sechs. In der Mehrzahl der Fälle hätten die Bürger allerdings besonnen reagiert und aufgelegt, sagte ein Sprecher.