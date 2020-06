Viele Menschen suchten nach einer zweite Corona-Welle und black lives.

Berlin (dpa) l Eine mögliche zweite Corona-Welle in China interessiert auch viele Menschen in Deutschland. Nach einer Auswertung der Suchmaschine Google vom Mittwoch stieg die Anfrage "China zweite Welle Corona" in den vergangenen sieben Tagen um mehr als 5000 Prozent.

Die Suche nach "cluster definition" stieg ebenfalls um mehr als 5000 Prozent. Fast genauso hoch war die Anfrage "Corona Aerosol in Räumen".

Auch der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd beschäftigte viele Menschen – und welche Aktionen dazu in Deutschland geplant sind.

So verzeichnete Google in den vergangenen sieben Tagen einen Anstieg um jeweils mehr als 5000 Prozent zu den Anfragen "black lives matter demo berlin", "george floyd demo berlin", "demo frankfurt black lives matter", "black lives matter köln demo", "black lives matter hamburg demo" und "black lives matter stuttgart".