Die Tangermünderin Laura Müller lebt an der Seite von Schlagerstar Michael Wendler - und zieht sich jetzt für den "Playboy" aus.

Magdeburg (md) l Michael Wendlers (47) Freundin Laura Müller wird ab dem kommenden Donnerstag (9. Januar) in der neuen "Playboy"-Ausgabe zu sehen sein. Das berichten diverse Medien. Nur einen Tag später startet die neue Staffel des "Dschungelcamp" in Australien. Trotz wiederkehrender Gerüchte wird die 19-Jährige an der aktuellen Staffel jedoch nicht teilnehmen - stattdessen freuen sich die Zuschauer auf Michael Wendlers Exfrau, Claudia Norberg (49).

In der vergangenen Jahren war es häufig so, dass sich eine der aktuellen "Dschungelcamp"-Teilnehmerinnen für den "Playboy" ausgezogen hat, wie zum Beispiel Giuliana Farfalla im Jahr 2018 oder "Verbotene Liebe"-Star Nicole Mieth 2017.

Die Liebe von Michael Wendler und Laura Müller hatte durch den großen Altersunterschied immer wieder Schlagzeilen gemacht: Zuletzt, weil spekuliert wurde, dass sie zu Beginn ihrer Beziehung erst 17 und nicht wie zuvor behauptet 18 Jahre alt war.