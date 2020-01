Laura Müller aus Tangermünde ist in der neuen Staffel von Let's Dance dabei. Sie ist seit 2018 mit Michael Wendler zusammen.

Erst der Playboy und nun das: Die Freundin von Schlagersänger Michael Wendler ist in der neuen Staffel von Let's Dance zu sehen. Das gab der Sender RTL am Montagabend bekannt. In einem kurzem Video bestätigte Müller ihre Teilnahme. "Das Leben steckt voller Überraschungen und ja ich bin dabei. Bei der 13. Staffel von Let's Dance."

Die 19-Jährige aus Tangermünde hatte in letzter Zeit immer wieder von sich reden gemacht. Zuletzt als sie bekannt gab, dass sie das Titelgirl des deutschen Playboy-Magazins werde. Außerdem ist der große Altersunterschied von 28 Jahren zwischen Laura Müller und Michael Wendler immer wieder Thema.

In der 13. Staffel werden übrigens auch Komikerin Ilka Bessin, Sänger Luca Hänni, Ex-Fußballerin Steffi Jones, "Alles was zählt"-Star Tijan Njie sowie Moderatorin Ulrike von der Groeben auftreten. Die neue Staffel startet am 21. Februar 2020 um 20.15 Uhr bei RTL.