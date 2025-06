Zum ersten von zwei entscheidenden Duellen empfangen die Stadtfelder am Freitagabend den TSV Rot-Weiß Zerbst. Schon 42 Stunden nach dem Abpfiff startet am Sonntag das Rückspiel. Wie der MSV den ersten Abstieg in die Landesklasse nach 30 Jahren verhindern will.

Magdeburg. - Von der zwischenzeitlichen Unruhe rund um die Landesliga-Relegation hatten sich Sascha Sommer und seine Mannschaft nicht anstecken lassen. „Uns hat das im Prinzip gar nicht beeinflusst“, sagt der Trainer des MSV Börde. „Wir hatten von Anfang an die Termine auf dem Schirm und sind davon ausgegangen, dass der Gegner antreten wird.“ So kommt es auch. Am Freitagabend um 18 Uhr steigt in der heimischen Harsdorfer Straße das Hinspiel, am Sonntag um 14 Uhr dann auswärts das Rückspiel um den Ligaverbleib gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst.