Ein UN-Bericht warnt vor den fünf größten Umweltproblemen der Zukunft. Dazu gehört auch die Zerstückelung von Lebensräumen.

Nairobi (dpa) l Vom Auftauen des Permafrosts bis zu Genmanipulation: Das UN-Umweltprogramm hat die fünf größten Umweltprobleme der Zukunft benannt. Dazu gehören demnach auch die Zerstückelung von Lebensräumen, der falsche Umgang mit dem Klimawandel und eine Überproduktion an Stickstoff.

Der UN-Bericht erinnere daran, dass Eingriffe in die Natur das Risiko bergen, langanhaltende Auswirkungen auf unseren Planeten zu haben, sagte die derzeitige Leiterin des Umweltprogramms, Joyce Musya. Zunächst hatte "Spiegel Online" über den Report berichtet.

Gefahr durch Gentechnik

Mit der Crispr-Technologie etwa können Organismen viel leichter gentechnisch verändert werden als früher. Das hat viele Vorteile. Doch genetisch manipulierte Organismen freizusetzen könne auch "weitreichende Auswirkungen und unabsichtliche Konsequenzen" mit sich tragen. Mit der "Macht, eine ganze Spezies verändern, unterdrücken oder austauschen" zu können, müsse sorgfältig umgegangen werden.

Eine weitere Bedrohung liege dem Bericht zufolge darin, dass immer mehr Lebensräume von Tieren durch Straßen, landwirtschaftlich genutzte Felder und Dämme zerschnitten werden. So haben Lebewesen demnach immer weniger Platz sich zu bewegen, Nahrungsmittel zu suchen und sich zu paaren.

Durch die Erderwärmung schmilzt immer mehr Permafrost, der in der Arktis die Erde bedeckt. Doch der Permafrost hält Moore gefroren – und darin sind gigantische Mengen an Treibhausgasen eingeschlossen, wie es in dem Bericht heißt. Schmilzt der Permafrost weiter, könnten diese Gase demnach freigesetzt werden.

Stickstoff wird unterschätzt

Alle machen sich Sorgen um Kohlenstoff – doch auf die Gefahren von Stickstoff werde wenig geachtet, berichtet die UN-Umweltorganisation. Wegen der Landwirtschaft, der Industrie, dem Verkehr und dem Energiesektor werde massenweise Stickstoff abgesetzt. In Form von Distickstoffmonoxid etwa sei dies ein Treibhausgas 300 Mal stärker als Kohlenstoff.