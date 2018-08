Nach dem Zahlungsausfall eines Großauftrags hat das Oschersleber Unternehmen Mabo Fenster- und Türen GmbH & Co. KG einen Insolvenzantrag gestellt. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Oschersleben l Nach dem Zahlungsausfall eines Großauftrags ist das Oschersleber Unternehmen Mabo Fenster- und Türen GmbH & Co. KG in finanzielle Schieflage geraten und hat am 24. Juli einen Insolvenzantrag gestellt.

Der Geschäftsbetrieb kann ohne Einschränkungen fortgeführt werden. Dies teilte der vom zuständigen Amtsgericht Magdeburg bestellte vorläufige Insolvenzverwalter Lucas F. Flöther mit.