Nach einem Krisentreffen in Magdeburg hält Enercon am geplanten Stellenabbau fest. Für die Mitarbeiter soll es einen Sozialplan geben.

Magdeburg l Der Windkraftanlagenhersteller Enercon hält am Stellenabbau in Magdeburg fest. Das unterstrich Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig am Montag (18. November) nach einem Krisentreffen im Wirtschaftsministerium in Magdeburg. In der Rotorblattfertigung verlieren 600 Mitarbeiter ihre Jobs. Bis zu 900 weitere Mitarbeiter, darunter in der Zulieferung, Leiharbeiter, Beschäftigte in der Verwaltung und bei Projektgesellschaften seien indirekt betroffen.

Für die Mitarbeiter soll es Sozialpläne geben. Transfergesellschaften würden geschaffen, kündigte Sachsen-Anhalts Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) an. Man setze darauf, die Mitarbeiter weiter qualifizieren zu können. Die Zeit drängt. Bereits im März verlieren die ersten ihre Jobs.

Enercon will sich aufgrund der schwierigen Marktlage international ausrichten, kündigte Enercon-Geschäftsführer Kettwig an. Den Standort Magdeburg lasse man aber nicht fallen. Enercon müsse nun über neue Geschäftsfelder nachdenken. Etwa Repowering und Recycling von Anlagen.

Sachsen-Anhalts Energieministerin Claudia Dalbert (Grüne) kritisierte nach dem Treffen erneut die 1000-Meter-Abstandsregel von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Man müsse nun auf Bundesebene Strategien entwickeln, wie der stockende Ausbau der Windkraft wieder an Fahrt aufnehmen könne.