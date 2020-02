So leer war die IEM Katowice noch nie: Wegen des Coronavirus wurde dem E-Sport-Großevent die Genehmigung der Behörden entzogen. Die Wettkämpfe finden nun ohne Publikum statt.

Kattowitz (dpa) - Als Vorsichtsmaßnahme gegen das neuartige Coronavirus wird die Intel Extreme Masters im polnischen Kattowitz ohne Publikum ausgespielt. Wie der Veranstalter ESL am Donnerstag mitteilte, haben die örtlichen Behörden die Erlaubnis für das Großevent zurückgezogen.

"Die ESL respektiert diese Entscheidung und arbeitet gerade daran, Ticketkäufer, Gäste und Medien zu informieren", hieß es in der Mitteilung. Die Tickets würden komplett erstattet. "Das tut uns sehr leid für alle Fans und Spieler." Die auf der IEM Katowice ausgetragenen Turniere finden statt und werden im Stream übertragen.

Zuvor hatten die Veranstalter Gesundheitschecks für das komplette Publikum angekündigt. Bei den Tausenden Gästen sollte die Körpertemperatur überprüft und im Zweifel eine kurze Befragung durchgeführt werden.

Die IEM im polnischen Kattowitz gilt als eines der größten E-Sport-Events weltweit. In der Spodek-Arena werden bis zum Wochenende Turniere unter anderem in Starcraft 2, Counter-Strike: Global Offensive und der Farming Simulator League ausgetragen.

Die Verbreitung von Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann, hatte bereits weitere Auswirkungen auf E-Sport-Veranstaltungen. Unter anderem wurde die chinesische League-of-Legends-Liga LPL bis auf weiteres ausgesetzt. Bei der LoL-Liga in Korea wird zwar gespielt, aber ohne Publikum. Außerdem wurde ein Playerunknown's-Battlegrounds-Event in Berlin und mehrere Homestands der Overwatch League in Asien verschoben.

