Osaka (dpa) - Die USA und China haben sich in ihrem Handelskrieg auf eine Wiederaufnahme ihrer Verhandlungen geeinigt. Das berichtete US-Präsident Donald Trump am Samstag nach seinem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Rande des Gipfels der großen Wirtschaftsnationen (G20) in Osaka in Japan.