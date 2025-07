David Pruß, der neue Direktor des Magdeburger Zoos, hat seinen Dienst angetreten. Gleich an seinem ersten Arbeitstag begann der Bau der neuen Außenanlage für die Schimpansen.

Magdeburgs neuer Zoochef ist da - und steigt gleich in den Bagger

An seinem ersten Arbeitstag hat David Pruß, der neue Direktor des Magdeburger Zoos, den Baustart der neuen Außenanlage für die Schimpansen begleitet.

Magdeburg. - Gleich mal richtig losgelegt hat der neue Direktor des Magdeburger Zoos. Denn direkt an seinem ersten Arbeitstag ist David Pruß in dieser Woche in einen Bagger gestiegen und hat die erste Erde für das nächste Großprojekt ausgehoben.