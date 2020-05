Dr. Carl Meißner (37), Chirurg und Ernährungsexperte. Als Oberarzt an der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Magdeburg leitet er den Bereich Ernährungsmedizin. Foto: O.Schlicht

Bei Hunger zwischendurch statt süßen Snacks besser Nüsse, Trocken- oder Frischobst naschen

Im hektischen Berufsleben kennen das sicherlich viele: Wer früh morgens das Haus verlässt, hat meist keinen richtigen Hunger. Ein Kaffee sollte doch reichen? Mittags macht sich der leere Magen bemerkbar, er wird nur allzu schnell von einer Portion hochkalorischen Essens, wie zum Beispiel Currywurst-Pommes, gefüllt. Zwischendurch stillt der ein oder andere Schokoriegel den Heißhunger. Dass diese Ernährung nicht so gesund ist, liegt auf der Hand. Die Folgen sind Übergewicht und Konzentrationsprobleme.

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Es legt den Grundstein für einen energiegeladenen Start in den Alltag. Vollkornbrot oder ein Müsli sind ideal, sie bestehen aus komplexen Kohlenhydraten, die nur langsam verdaut und nach und nach ins Blut abgegeben werden. Während einfache Kohlenhydrate schnell „verbrannt“ sind, liefern die vitamin- und ballaststoffreichen verzweigten Kohlenhy- drate langfristig Energie. Frühstücksmuffel sollten also ihre Essgewohnheiten langsam umstellen und zum Beispiel mit einer kleinen Scheibe Vollkornbrot beginnen. Im Lauf der Zeit kommt der echte Frühstückshunger von allein. Dieses „kleine Frühstück“ kann am Arbeitsplatz vervollständigt werden. Eine kleine Obstschale mit Joghurt gibt den richtigen Impuls. Die Fructose geht direkt ins Blut und erhöht das Denk- und Leistungsvermögen. Tipp: Halten Sie sich an die Regel „5 Portionen Gemüse und Obst am Tag“, am besten roh oder nur kurz gegart.

Spätestens zur Mittagspause kommt meist der große Hunger. Imbisse locken mit fett- und salzhaltigen Kalorienbomben. Die machen zunächst satt und auch glücklich. Ihre Kehrseite zeigt sich aber nach kurzer Zeit. Ein normales Burger-Menü mit ca. 1000 Kalorien will schließlich verdaut werden. Blut fließt vom Kopf in den Magen. Da der Körper einen Großteil der Energie für die Verdauung verwendet, sinkt die Hirnleistung und damit die Konzentration. Die Folge: Das Leistungstief nach dem Mittag und, als weiterer Nebeneffekt, Gewichtszunahme.

Tipp: Greifen Sie stattdessen zu magerem Fleisch, Fisch oder einem frischen Salat mit Nüssen und leichtem Joghurtdressing.

Wichtig ist besonders: Das Essen nach Möglichkeit nicht direkt am Arbeitsplatz einnehmen. Das Telefon klingelt weiter und wir fangen an zu schlingen.

Tipp: Kochen Sie nach dem Motto „einmal kochen, mehrmals essen“ die doppelte Portion und nehmen die Reste mit zur Arbeit.

Achten Sie im Tagesverlauf auf kleine Naschereien. Gerade bei kleinen Hungerattacken ist die Versuchung groß, den Magen mit einem Schokoriegel oder einem Stück Kuchen zu belohnen. Das Gegenteil ist der Fall. Der Körper schüttet vermehrt Insulin aus, um die Zuckerbombe zu verdauen. Der Blutzuckerspiegel fällt nach dem kurzen Hoch rapide. Kurz darauf ist der Hunger größer als zuvor.

Tipp: Naschen Sie lieber Nüsse, Trocken- oder Frischobst. Das ist nicht nur gesund, sondern durch den hohen Fructose-Anteil auch langfristig leistungsfördernd. Bei einer ansonsten bewussten Ernährung darf aber die eine oder andere Sünde sein. Denn sind wir mal ehrlich: Currywurst mit Pommes ist lecker.