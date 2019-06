Hochspannung im Ersten: Die Südtiroler Ermittlerin Sonja Schwarz entgeht knapp einem Anschlag. Der Krimi mit Chiara Schoras kommt gut an.

Berlin (dpa) - Der "Bozen-Krimi" hat die beste Einschaltquote im Abendprogramm am Donnerstag erreicht. 4,50 Millionen Zuschauer (16,3 Prozent) waren ab 20.15 Uhr im Ersten dabei - in der Folge "Am Abgrund" entgeht "Frau Commissario" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) knapp einem Mordanschlag.

Die ZDF-Familienserie "Der Bergdoktor" erreichte zeitgleich 3,00 Millionen (10,9 Prozent). Das Staffelfinale der RTL-Actionserie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" kam auf 2,11 Millionen (7,7 Prozent). Vox hatte den Agentenfilm "James Bond: Der Morgen stirbt nie" mit Pierce Brosnan zu bieten, das wollten 1,91 Millionen (7,3 Prozent) sehen. Die Sat.1-Krimiserie "Navy CIS" erzielte 1,53 Millionen (5,6 Prozent).

Die ProSieben-Show "Die Besten! Die 33 unglaublichsten Pannen aller Zeiten" verfolgten 1,33 Millionen (5,2 Prozent), die ZDFneo-Krimireihe "Letzte Spur Berlin" 710.000 Zuschauer (2,6 Prozent) und die RTL-II-Dokusoap "Frauentausch" 660.000 Leute (2,5 Prozent).