Kommissar Jerry Paulsen (Peter Marton) und Hauptkommissar Benedikt Beissl (Andreas Giebel) ermitteln am Königsee. Foto: Ursula Düren

Ursula Düren

Johannes B. Kerner hat am Mittwochabend die stärkste Quote erzielt. Am frühen Abend hatte jedoch ein Neuling beachtlichen Erfolg.

Berlin (dpa) - Die neue ARD-Vorabendserie "Watzmann ermittelt!" hat am Mittwoch einen glänzenden Start hingelegt. Bei dem Krimi mit Andreas Giebel, Peter Marton und Ines Lutz schalteten ab 18.50 Uhr 3,30 Millionen Zuschauer (14,1 Prozent) ein. Zur Primetime ab 20.15 Uhr zog das Erste mit der Serie "Eden" hingegen den Kürzeren. 2,66 Millionen (9,4 Prozent) wollten das Drama über deutsche Urlauber und Flüchtlinge in Griechenland sehen. Das Zweite war quotenstärker - dort präsentierte Johannes B. Kerner seine Quizshow "Da kommst Du nie drauf!", 3,78 Millionen (12,8 Prozent) waren am Bildschirm dabei. Die RTL-Rankingshow "Die 25" erzielte 2,38 Millionen (8,2 Prozent) Zuschauer. Motto war dieses Mal "Diese Geschichten sollte Hollywood sofort verfilmen". Die Vox-Krimiserie "Magnum P.I." kam auf 1,47 Millionen (5,0 Prozent) Zuschauer. ProSieben strahlte die Ärzteserie "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" aus - 1,25 Millionen (4,2 Prozent) konnten sich dafür erwärmen. Die Sat.1 Kochshow "Top Chef Germany" sahen 1,11 Millionen (4,2 Prozent) und die RTL-II-Doku "Kleine Helden ganz groß! - Wenn Kinder kämpfen müssen" 910 000 (3,1 Prozent). Mit dem Drama "Falling Down - Ein ganz normaler Tag" auf Kabel eins verbrachten 990 000 Leute (3,5 Prozent) den Abend.

