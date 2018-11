Stephanie Brungs kennt sich aus in der Promi-Welt. Foto: Soeren Stache Soeren Stache

Stephanie Brungs muss demnächst früh raus. Die VIP-Expertin präsentiert künftig in der RTL-Frühshow "Guten Morgen Deutschland" Wissenswertes aus der Welt der Stars.

Berlin (dpa) - Stephanie Brungs wird neue VIP-Expertin in der RTL-Frühshow "Guten Morgen Deutschland". Von diesem Montag (6 Uhr) an werde die 29-Jährige täglich die neuesten Storys aus der Welt der Stars und Sternchen servieren, teilte der Kölner Privatsender mit.

Sie trete damit Nachfolgerin von Susanne Klehn (39) an, die eine neue Aufgabe in ihrer Heimatstadt Leipzig angenommen habe. Brungs steht seit Februar 2015 als Moderatorin und Reporterin für die RTL-II-News vor der Kamera. Als Leiterin der Rubrik "Promis & Gesellschaft" habe sie "ein beachtliches Netzwerk an Promi-Kontakten" aufgebaut, hieß es von RTL.