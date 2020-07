Der Verbandsligaaufsteiger SSV 80 Gardelegen hat auf der heimischen Rieselwiese gegen den SV Liesten 22 deutlich mit 7:1 gewonnen.

Gardelegen l Besonders im zweiten Durchgang wurden die Unterschiede deutlich, nachdem der Gast noch im ersten Abschnitt in Front gegangen war. Der Gastgeber lief mit drei Neuzugängen, Hardy Wolff, Hannes Schreiber und Steven Beck, auf. Liesten, die Mannschaft ist Freitag erst ins Training eingestiegen, hatte mit Christian Förster auch einen Neuen am Start.

Die erste halbe Stunde passierte eher wenig. Der Gastgeber hatte zwar Vorteile, ließ aber im Angriff noch die Genauigkeit vermissen. Liesten ließ auch nicht viel zu. Im Angriff passierte beim Gast zunächst wenig, obwohl der SVL den ersten Torschuss abgab. Der ging aber irgendwo an den Flutlichtmast. Auf der Gegenseite drohte Gefahr bei einem Eckball. Schlussmann Jonathan Gehrke bereinigte die Sache. Nach einer guten Viertelstunde flog die Kugel in den Strafraum der Gäste. Der Kopfball von Sascha Enrico Gütte ging klar daneben.

Benecke schickt Mette in die andere Ecke

Anschließend wurde Liesten mobiler. SSV-Schlussmann Marc Mette wehrte einen Schuss von Stephan Benecke zur Ecke ab, was unnötig war, da der Ball vorbei gegangen wäre. Der Eckstoß brachte nach einem Luftloch von Lucas Bresch einem Konter des SSV 80, der aber versandete.

Bilder Gardelegens Frank Fehse (vorn) im Zweikampf mit Liestens Lukas Koneczek. Foto: Uwe Meyer



Nach 31 Minuten ertönte dann ein Pfiff. Lucas Bresch flankte an den Gardelegener Strafraum, wo die Kugel per Kopf reingebracht wurde. Florian Scheinert traf beim Rettungsversuch Sebastian Grzegorz Kordus am Kopf – Elfmeter Liesten. Stephan Benecke schickte Torwart Marc Mette in die andere Ecke – 1:0 Liesten.

Die Freude über das Führungstor dauerte nur zwei Minuten. Eingeleitet von Hardy Wolff kam der Ball zu Florian Scheinert, der sich energisch einsetzte und quer passte. Den Ball zum 1:1 in die Maschen zu schieben, war für Hannes Schreiber eine leichte Übung. Nun waren sie Hausherren deutlich präsenter. Simon Bache stand plötzlich frei vor Schlussmann Gehrke, der nur die Option eines Foulspiels sah – Elfmeter Gardelegen. Florian Scheinert verwandelte zum 2:1.

3:1 mit dem Pausenpfiff

Liesten geriet immer mehr ins schwimmen. Florian Scheinert brachte die Kugel auf Sascha Enrico Gütte, dem der Ball aber versprang. Zum Glück tauchte Liestens Torwart Gehrke noch dazwischen, denn am langen Pfosten stand schon Simon Bache einschussbereit. Doch mit dem Pausenpfiff gab es noch das 3:1. Liesten bekam kein Zugriff. Erneut passte Florian Scheinert rüber. Diesmal erhöhte Martin Gille auf 3:1.

Die 197 zahlenden Zuschauer sahen im zweiten Abschnitt ein immer dominanter werdenden Gastgeber. Schnell gab es das 4:1. Simon Bache hatte Sascha Enrico Gütte frei gepasst. Gütte umkurvte den Torwart und schoss in den Winkel.

SSV nach der Pause aus einem Guss

In der Folge wurde Liestens Schlussmann Gehrke zu einem echten Rückhalt. Nach einem Angriff über Simon Bache scheiterte Hannes Schreiber am Keeper. Auch Sascha Enrico Gütte fand freistehend in Gehrke seinen Meister.

In der 64 Minute waren alle etwas leicht irritiert über einen Pfiff. Doch Assistent Thorsten Ebeling hatte ein Handspiel gesehen – Strafstoß Gardelegen. Diesmal trat Maurice Bogdahn an und schob locker zum 5:1 in die Ecke.

Liesten schwanden immer mehr die Kräfte und die Gäste mussten nach Verletzung mit zehn Mann weiterspielen. Einwechsler Michel Bergener besaß zwei weitere Hochkaräter, doch erneut hieß der Sieger Torwart Gehrke.

Wie man es macht, zeigte Clemens Paul Berlin, der einen Gegner vernaschte und das Streitobjekt in den Winkel parkte. In der Schlussminute erhöhte Maurice Bogdahn noch auf 7:1.

Statistik

SSV 80 Gardelegen: Mette - Mar. Bogdahn, Mau. Bogdahn, Schreiber, Wolff, Bache, Gütte, Gille, Scheinert, Haak, S. Beck, (Falk, Fehse, Berlin, Haxhiu, Bergener).

SV Liesten 22: Gerke - Bresch, Kijewski, Förster Langer, Kordus, Galkowski, Bierstedt, Müller Koneczek, Benecke, (Steckmann, Bastian).

Torfolge: 0:1 Stephan Benecke (31), 1:1 Hannes Schreiber (33.), 2:1 Florian Scheinert (39./FE), 3:1 Martin Gille (45.), 4:1 Sascha Enrico Gütte (48.), 5:1 Maurice Bogdahn (64./HE), 6:1 Clemens Paul Berlin (79.), 7:1 Maurice Bogdahn (90.).