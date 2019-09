London (dpa) - Der Europa-League-Sieger FC Chelsea muss im Champions-League-Heimspiel gegen den FC Valencia auf seinen deutschen Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger verzichten.

"Er ist verletzt", erklärte Chelsea-Coach Frank Lampard. "Am Wochenende plagte ihn ein kleines Leistenproblem, das er seit zwei Wochen mit sich rumschleppt, also fällt er aus." Der Verteidiger hatte bereits morgens beim Training der Blues gefehlt. "Hoffentlich ist es nichts Langfristiges", sagte Lampard.

Rüdiger hatte nach einer Knieoperation und monatelanger Reha gerade erst sein Comeback für Chelsea gegeben. Wegen der OP hatte er in der vergangenen Saison die letzten beiden Premier-League-Spiele sowie das Halbfinale und das Endspiel der Europa League verpasst. Am Samstag stand der 26-Jährige beim 5:2-Sieg bei den Wolverhampton Wanderers wieder in der Startelf der Blues. Zum Ende der ersten Halbzeit wurde Rüdiger allerdings ausgewechselt.

