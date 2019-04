Leverkusens Sportlicher Leiter Rudi Völler will keine Zweifel an Trainer Peter Bosz aufkommen lassen. Foto: Guido Kirchner/Archiv Guido Kirchner

Stuttgart (dpa) - Rudi Völler will trotz der aktuellen Misere von Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen weiter keine Zweifel an Coach Peter Bosz aufkommen lassen. Der Niederländer sei "genau der richtige Trainer für die Spieler, die wir haben, und den Spielstil, den wir spielen lassen wollen", sagte Sport-Geschäftsführer Völler beim Pay-TV-Sender Sky vor der Ligapartie beim abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr).

Leverkusen hatte zuletzt gegen RB Leipzig (2:4), bei 1899 Hoffenheim (1:4) sowie gegen Werder Bremen (1:3) verloren und ist damit im Rennen um die internationalen Plätze zurückgefallen. "Die drei Niederlagen tun weh", gestand Völler. "Aber die Art und Weise, wie die Spieler das umsetzen, ist größtenteils gut."

