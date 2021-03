Kommt als TV-Experte offenbar gut an: Ex-Nationalspieler Sandro Wagner. Foto: Christian Charisius/dpa Christian Charisius

München (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner freut sich über die guten Kritiken zu seiner Arbeit als TV-Experte. Er bekomme "viel positives Feedback, auch von anderen Sendern.

So viele Angebote hatte ich nicht mal zu Spielerzeiten - nur vom Kika habe ich noch nichts gehört", sagte der 33-Jährige der "Sport Bild" und ergänzte: "Es freut mich unheimlich, dass es den Leuten gefällt, was ich von mir gebe - und dass sie sich unterhalten fühlen." Wagner, der zu seiner Zeit als Profi unter anderem für den FC Bayern München, die TSG 1899 Hoffenheim und den SV Darmstadt 98 spielte, arbeitet für DAZN und will im Sommer eine Karriere als Trainer beginnen.

