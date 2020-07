Darmstadt (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat den Vertrag mit dem serbischen Stürmer Ognjen Ozegovic aufgelöst. Der 26-Jährige war ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2021 an die Lilien gebunden, hatte aber seit seinem Antritt 2019 kaum gespielt.

"Auch wenn Ognjens vergangene Saison sportlich weder für ihn noch für uns so verlaufen ist, wie beide Seiten es sich vorgestellt hatten, hat er sich in den Einheiten nie hängen lassen und auch in der Kabine versucht, seinen Teil zum Teamerfolg beizusteuern", sagte Sportchef Carsten Wehlmann in einer Pressemitteilung.

