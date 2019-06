Hamadi Al Ghaddioui trägt in der neuen Saison das Trikot des VfB Stuttgart. Foto: Daniel Schäfer Daniel Schäfer

Stuttgart (dpa) - Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hat sich für die Mission Wiederaufstieg mit Stürmer Hamadi Al Ghaddioui verstärkt.

Der 28 Jahre alte Deutsch-Marokkaner wechselt vom Zweitliga-Rivalen SSV Jahn Regensburg zu den Schwaben, bei denen er einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieb.

Al Ghaddioui absolvierte für Regensburg in der Vorsaison 33 Zweitligaspiele, in denen er elf Tore erzielte und sechs Treffer vorbereitete. "Er hat nach unserer Einschätzung das Potenzial, eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft zu spielen", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat über den Neuzugang.

